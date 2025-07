Pozor! Sloveniji grozijo močnejše nevihte, z močnimi sunki vetra in točo!

Danes popoldne in zvečer se bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije pojavile tudi močnejše nevihte, možna bodo tudi krajevna nevihtna neurja z močnimi sunki vetra, močnimi nalivi in točo, so navedli na Ciklon.si.

»Tudi tokrat ne izključujemo pojava toče«

Medtem na neurje.si dodajajo, da na bo v noči na torek prešla vremenska fronta, zato bo ozračje bolj labilno za razvoj neviht. Te bodo nastajale že v današnjem popoldnevu in bodo verjetnejše na zahodu države (prehod nevihtne linije iz Italije). V noči na torek oziroma v torek zjutraj se bo nevihtna aktivnost razširila tudi v notranjost države in proti vzhodu. Ob nevihtah bodo možni nalivi, sunki vetra in udari strel. »Tudi tokrat ne izključujemo pojava toče,«, so opozorili.

Na spletni strani Agenciji za okolje RS(ARSO) pa je navedeno, da bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu. Popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na torek.

Danes popoldne in zvečer bodo ob vplivu vremenske motnje možna kakšna krajevna neurja s točo in močnimi sunki vetra.

Kakšna bo lahko tudi močnejša. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na vzhodu do 33 °C. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno.

FOTO: Arso

Predvsem zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine, na Primorskem tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Proti večeru se bo jasnilo.