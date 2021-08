Pozor, razglasili veliko verjetnost toče

Ponekod na severu države že dežuje, na Koroškem pa je po zadnjih podatkih velika verjetnost toče. Razmere se hitro spreminjajo, najbolj aktualne razmere pa so razvidne iz spodnje grafike.Vremenoslovci Agencije RS za okolje napovedujejo, da bodo ponoči padavine in sprva nevihte zajele večji del države in do jutra ponehale. Jutri se bo delno zjasnilo, popoldne bodo še krajevne plohe, še dodajajo.