Prometna nesreča popolnoma zaprla avtocesto (FOTO)

Po Sloveniji potekajo številna dela na cesti

Zaradi prometne nesreče je bila dlje časa zaprta štajerska avtocesta pred Vranskim proti Ljubljani. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, sta tam trčili osebno in tovorno vozilo. Reševalci so tri poškodovance pregledali in eno osebo oskrbeli. Gasilci PGE Celje in CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče in z absorbentom posuli razlite motorne tekočine. Obveščene so bile pristojne službe.Vozniki, ki so čakali v koloni, so se zgledno razvrstili ob rob vozišča in ustvarili reševalni pas.Danes ponoči bo med 22. in 5. uro na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri ponovno zaprt predor Golovec. Promet bo v obe smeri potekal po severni ljubljanski obvoznici.Do petka, 30. aprila, bo zaradi del promet skozi predor Karavanke vsako noč med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja na prosto smer vožnje je 30 minut.Regionalna cesta Šmarje - Sap–Cikava je na Cikavi zaprta. Dela naj bi potekala najdlje do 30. aprila. Sicer bodo zaporo umaknili takoj, ko bodo končali dela.