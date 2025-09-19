Pozor, prometna nesreča zaprla avtocesto (FOTO)

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt le še desni pas v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Prometnoinformacijski center voznikom osebnih vozil priporoča, naj se pri Dramljah na začetku zapore razvrstijo na levi pas. Izvoz za Slovenske Konjice proti Mariboru trenutno ni mogoč. Nastal je zastoj.

Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan, poroča prometnoinformacijski center.