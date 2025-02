Prometna nesreča popolnoma zaprla štajerko, na primorki pa promet ovira pešec (FOTO)

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta med Blagovico in Trojanami v smeri proti Mariboru, je poročal prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti pešec ovira promet

To pa ni edina težava na slovenskih cestah v tem dopoldnevu. Pešec ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, so zapisali na Promet.si.

Na dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju.