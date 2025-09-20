  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

TRČENJE

Prometna nesreča ohromila slovensko avtocesto

Nastajajo zastoji.
Simbolična fotografija. FOTO: Dejan Javornik
Simbolična fotografija. FOTO: Dejan Javornik
N. B., A. Ka.
 20. 9. 2025 | 14:28
 20. 9. 2025 | 15:10
A+A-

Zaradi prometne nesreče je bila danes popoldne popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, je poročal prometnoinformacijski center. Trenutno tam promet poteka po odstavnem pasu. Še vedno je zastoj. Tudi ponekod drugod po Sloveniji na cestah nastajajo zastoji.

Zastoj je nastal na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Prav tako je na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji zastoj tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dvokilometrski zastoj, zaradi kontrole prometa na avstrijski strani predor občasno zapirajo.

Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na razcepu Slivnica proti Mariboru.

Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.

 

Več iz teme

prometstanje na cestahprometna nesrečaštajerska avtocesta
ZADNJE NOVICE
14:28
Novice  |  Slovenija
TRČENJE

Prometna nesreča ohromila slovensko avtocesto

Nastajajo zastoji.
20. 9. 2025 | 14:28
13:55
Novice  |  Slovenija
PU CELJE

Ob teh prizorih je marsikdo ostal brez besed: odrinil policistko, zanj se ni dobro končalo (VIDEO)

Posnetek je kmalu zaokrožil po spletu.
20. 9. 2025 | 13:55
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZGODOVINA

Ženska, ki so jo krivili za razpad zakona Roberta Redforda

Zanimiva življenjska pot temperamentne Brazilke.
20. 9. 2025 | 13:25
13:00
Premium
Suzy
PONOSNI BRANE

Vsi trije otroci Braneta Kastelica so oddani! (Suzy)

Ne le da z ženo Nevenko v avgustu praznujeta obletnico poroke, konec junija sta zaznamovali zaroki starejšega sina Adriana in hčerke Annabel Kristine.
20. 9. 2025 | 13:00
12:44
Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Incident na bencinskem servisu: 47-letnik udaril starejšo gospo, ker je bila prepočasna

Očividci so takoj poklicali policijo.
20. 9. 2025 | 12:44
12:15
Ona  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Ob svetovnem dnevu alzheimerjeve bolezni: mnoge pri iskanju pomoči ovira stigma

Ob svetovnem dnevu in mesecu alzheimerjeve bolezni stroka opozarja na pomen pravočasne in ustrezne diagnoze.
Ema Bubanj20. 9. 2025 | 12:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
SMS

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki