Prometna nesreča ohromila slovensko avtocesto

Zaradi prometne nesreče je bila danes popoldne popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, je poročal prometnoinformacijski center. Trenutno tam promet poteka po odstavnem pasu. Še vedno je zastoj. Tudi ponekod drugod po Sloveniji na cestah nastajajo zastoji.

Zastoj je nastal na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Prav tako je na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji zastoj tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dvokilometrski zastoj, zaradi kontrole prometa na avstrijski strani predor občasno zapirajo.

Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na razcepu Slivnica proti Mariboru.

Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.