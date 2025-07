Žalost do neba: na štajerski avtocesti ugasnila štiri življenja

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Avtocesta bo po njihovih navedbah zaprta dlje časa. Zaradi iste nesreče sta v smeri proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas.

V nesreči so po podatkih Policijske uprave Celje umrle štiri osebe. »Nekaj pred pol enajsto uro smo bili obveščeni, da je na avtocesti v bližini izvoza Slovenske Konjice, v smeri proti Ljubljani, prišlo do prometne nesreče, v kateri so po dosedanjih podatkih umrle štiri osebe, še dve osebi sta poškodovani. Vsi so tuji državljani,« je sporočila Milena Trbulin s PU Celje.

Po prvih podatkih je voznik kombiniranega vozila trčil v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni, več informacij bo znanih tekom dneva.

Zaradi prometne nesreče v smeri proti Ljubljani nastajajo daljši zastoji, obvoz je možen po regionalnih cestah na relaciji Slovenska Bistrica jug-Vojnik-Celje center. V smeri proti Mariboru, kjer promet poteka po počasnem pasu, prav tako nastaja zastoj, poroča prometnoinfomacijski center.