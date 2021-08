Pozor, promet je močno povečan! Čaka se več kot dve uri

Tudi danes je močno povečan promet na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Na mejnih prehodih so daljše čakalne dobe tako pri vstopu kot pri izstopu iz države, ponekod morajo vozniki čakati tudi več kot dve uri. Več kot osem kilometrov dolga kolona je pred predorom Karavanke proti Sloveniji, v smeri proti Avstriji pa trikilometrska. Prometnoinformacijski center proti Kranjski Gori priporoča izvoz Jesenice vzhod/Lipce.



Na mejnem prehodu Gruškovje je za izstop in vstop čakalna doba več kot dve uri. Na podravski avtocesti je med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški štirikilometrska kolona.



Več kot dve uri je treba za izstop iz države čakati tudi na mejnih prehodih Jelšane, Petrina in Starod. Na mejnih prehodih Vinica in Metlika je čakalna doba za izstop med eno in dvema urama, do ene ure pa morajo vozniki čakati na mejnih prehodih Dobovec, Petišovci in Slovenska vas.



Za vstop v državo je največja gneča na mejnem prehodu Gruškovje, med eno in dvema urama je treba za vstop čakati na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje, do ene ure je čakalna doba na prehodih Obrežje in Starod. Na dolenjski avtocesti med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje je proti Hrvaški štirikilometrska kolona. Mejni prehod Žuniči je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani do nadaljnjega zaprt.



Pred nami je prometno še en močno obremenjen vikend. Za prometno varnost zato skrbijo dodatni policisti. Kot so sporočili iz GPU, so izmene policistov okrepljene tudi na mejnih prehodih. Policisti voznikom svetujejo, naj še pred začetkom vožnje temeljito preverijo stanje na cestah in mejnih prehodih. Priporočajo tudi uporabo manj obremenjenih prehodov in vnaprejšnjo pripravo vseh dokumentov, saj se s tem skrajšajo postopki na meji in čakalne dobe. Potniki naj pred odhodom preverijo in pripravijo dokumente za prehajanje meja, izpolnijo spletne prijave za vstop v posamezne države, npr. Enter Croatia, in pridobijo ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT.

