Razmere malo pred 14. uro. FOTO: Arso

Za današnje popoldne so vremenoslovci napovedali plohe ter nevihte in niso se zmotili. Radarska slika padavin kaže, da so jugozahodno in južno Slovenijo ponekod že zajele padavine, za območji Gorenjske in Ljubljane z okolico pa je po trenutnih podatkih celo razglašena visoka stopnja verjetnosti za točo.