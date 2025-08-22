Pozor, pristojni odsvetujejo kopanje v tem priljubljenem jezeru

Javno komunalno podjetje Brezovica je sporočilo rezultate mikrobioloških preskusov vode v občini. Medtem ko so vzorci iz Rakitniškega jezera pokazali skladnost, pa stanje v Podpeškem jezeru ni tako ugodno.

Agencija RS za okolje je 19. avgusta 2025 opravila redni monitoring kopalnih voda. Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, zato obiskovalcem odsvetujejo kopanje.

V JKP Brezovica poudarjajo, da so teste opravili tudi letos, kot že v preteklih letih, v skrbi za zdravje kopalcev.

Za zdaj torej velja jasno opozorilo: varno kopanje je mogoče v Rakitniškem, ne pa tudi v Podpeškem jezeru.