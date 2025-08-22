OPOZORILO

Pozor, pristojni odsvetujejo kopanje v tem priljubljenem jezeru

Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode.
Fotografija: FOTO: Leon Vidic
Odpri galerijo
FOTO: Leon Vidic

N. B.
22.08.2025 ob 20:45
N. B.
22.08.2025 ob 20:45

Poslušajte

Čas branja: 0:55 min.

Javno komunalno podjetje Brezovica je sporočilo rezultate mikrobioloških preskusov vode v občini. Medtem ko so vzorci iz Rakitniškega jezera pokazali skladnost, pa stanje v Podpeškem jezeru ni tako ugodno.

Agencija RS za okolje je 19. avgusta 2025 opravila redni monitoring kopalnih voda. Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, zato obiskovalcem odsvetujejo kopanje.

V JKP Brezovica poudarjajo, da so teste opravili tudi letos, kot že v preteklih letih, v skrbi za zdravje kopalcev.

Za zdaj torej velja jasno opozorilo: varno kopanje je mogoče v Rakitniškem, ne pa tudi v Podpeškem jezeru.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kopanje Podpeško jezero opozorilo rezultati analize

Priporočamo

Bralec Gaj zgrožen nad dogajanjem na avtocesti: Vozniki se ne bojijo več policije (FOTO)
Velika tragedija: 30-letni nogometaš umrl pred očmi svoje matere
Umrla je najmlajša sestra Jovanke Broz, bila je edina priča številnim burnim dogodkom
Znana Slovenka razkrila, kaj se je dogajalo na jahti kriptomilijonarja Damiana Merlaka (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Bralec Gaj zgrožen nad dogajanjem na avtocesti: Vozniki se ne bojijo več policije (FOTO)
Velika tragedija: 30-letni nogometaš umrl pred očmi svoje matere
Umrla je najmlajša sestra Jovanke Broz, bila je edina priča številnim burnim dogodkom
Znana Slovenka razkrila, kaj se je dogajalo na jahti kriptomilijonarja Damiana Merlaka (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.