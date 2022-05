Pozor, prihajajo nevihte, ponekod tudi toča

Temperature so se danes ponekod povzpele celo do 30 stopinj Celzija, po nekaterih krajih pa že nastajajo plohe in nevihte. Agencija RS za okolje (Arso) je ob tem znova napovedala veliko verjetnost toče v nekaterih delih Slovenije, zlasti na območju Koroške.

Nevarnost toče FOTO: Arso

V torek bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Ob morju bo suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.

V sredo bo sprva pretežno oblačno, dopoldne bodo še krajevne plohe. Čez dan se bo jasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladnejše bo. V četrtek bo pretežno jasno in spet toplejše.

Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od zahoda pomika proti srednji Evropi. S šibkimi zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka topel in postopno spet vlažnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo v večjem delu Hrvaške ter na območju severnega Jadrana sončno, drugod spremenljivo oblačno, popoldne bodo plohe in nevihte. V torek bo v krajih vzhodno od nas sprva pretežno oblačno z nekaj plohami. Drugod bo sprva večinoma sončno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Ob Jadranu bo suho.