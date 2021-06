Pozor, prihajajo nalivi, nevihte in toča

Po vročih dneh prihaja težko pričakovana ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo popoldne in zvečer severno Slovenijo zajele krajevne plohe in nevihte, ki bi se lahko nadaljevale tudi v noč. V severovzhodnem delu Slovenije pa napovedujejo zvečer in prvem delu noči močnejše krajevne nevihte.Na spletni strani neurje.si pa napovedujejo, da bodo nevihte zajele pas od Notranjske, osrednje Slovenije do Štajerske in Prekmurja. Na severnem primorskem pa ne izključujejo neurij z močnim vetrom, nalivi in točo, ki bi lahko presegla debelino štirih centimetrov.Današnje dnevne temperature bodo segle do 33 stopinje Celzije, v četrtek pa bo nekoliko hladneje. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22, popoldanske pa od 20 do 26, na primorskem pa do 29 stopinje Celzije. Plohe in nevihte so napovedane tudi za četrtek in petek, v soboto pa bo povečini sončno.