VREME

Pozor, prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje

Preverite, kaj nas čaka v prihodnjih dneh.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/Delo

N. B.
08.09.2025 ob 10:40
N. B.
08.09.2025 ob 10:40

Poslušajte

Čas branja: 1:37 min.

Tudi v tem tednu nas, podobno kot v prejšnjem, sredi tedna čaka en bolj moker in nestanoviten dan, napoveduje Agencija RS za okolje. »Tokrat bo padavinski dogodek zajel celotno Slovenijo,« so zapisali na družbenih omrežjih.

Danes bo po razkroju jutranje megle večinoma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti v popoldanskem času.

Jutri zjutraj bo predvsem na vzhodu še večinoma jasno, drugod delno jasno. Čez dan se bo z zahoda postopoma pooblačilo. Pozno popoldne in proti večeru se bodo na jugozahodu začele pojavljati prve padavine, večinoma plohe in nevihte. Te se bodo v noči na sredo širile nad večji del Slovenije in se tudi okrepile.

Na zahodu močnejši nalivi

Sreda bo deževen dan s pogostimi padavinami in nevihtami. »Predvsem na zahodu bodo možni tudi krajevno močnejši in dolgotrajni nalivi. Padavine bodo v četrtek postopoma slabele, marsikje tudi ponehale. V celotnem padavinskem obdobju lahko pričakujemo na zahodu od 40 do 80 mm, na vzhodu pa od 20 do 40 mm dežja,« so še zapisali vremenoslovci.

V petek kaže na suho in stabilno vreme z jutranjo meglo, v soboto in nedeljo pa se možnost krajevnih padavin spet nekoliko poveča.

Popoldanske temperature bodo ves teden večinoma med 20 in 25 °C.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Arso vremenska napoved nevihte vreme

Priporočamo

Pozor, prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Saj, ni res, pa je: slovenske šolarje je prevažal pod vplivom alkohola
Drama v Poroki na prvi pogled, v spalnici je prišlo do kratkega stika (VIDEO)
Nove cene goriv so tu. Na črpalko še pred polnočjo ali ne?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Pozor, prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Saj, ni res, pa je: slovenske šolarje je prevažal pod vplivom alkohola
Drama v Poroki na prvi pogled, v spalnici je prišlo do kratkega stika (VIDEO)
Nove cene goriv so tu. Na črpalko še pred polnočjo ali ne?

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.