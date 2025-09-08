Pozor, prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje

Tudi v tem tednu nas, podobno kot v prejšnjem, sredi tedna čaka en bolj moker in nestanoviten dan, napoveduje Agencija RS za okolje. »Tokrat bo padavinski dogodek zajel celotno Slovenijo,« so zapisali na družbenih omrežjih.

Danes bo po razkroju jutranje megle večinoma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti v popoldanskem času.

Jutri zjutraj bo predvsem na vzhodu še večinoma jasno, drugod delno jasno. Čez dan se bo z zahoda postopoma pooblačilo. Pozno popoldne in proti večeru se bodo na jugozahodu začele pojavljati prve padavine, večinoma plohe in nevihte. Te se bodo v noči na sredo širile nad večji del Slovenije in se tudi okrepile.

Na zahodu močnejši nalivi

Sreda bo deževen dan s pogostimi padavinami in nevihtami. »Predvsem na zahodu bodo možni tudi krajevno močnejši in dolgotrajni nalivi. Padavine bodo v četrtek postopoma slabele, marsikje tudi ponehale. V celotnem padavinskem obdobju lahko pričakujemo na zahodu od 40 do 80 mm, na vzhodu pa od 20 do 40 mm dežja,« so še zapisali vremenoslovci.

V petek kaže na suho in stabilno vreme z jutranjo meglo, v soboto in nedeljo pa se možnost krajevnih padavin spet nekoliko poveča.

Popoldanske temperature bodo ves teden večinoma med 20 in 25 °C.