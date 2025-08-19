Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave

Še danes bomo lahko uživali v soncu in prijetnih temperaturah do 31 stopinj Celzija, a vreme se že pripravlja na popoln preobrat. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo v naslednjih dneh zajelo burno dogajanje na nebu – z močnimi nalivi, vetrom in nevarnostjo hudourniških poplav.

V sredo bo jutro na Primorskem prineslo oblake, dopoldne pa se bo oblačnost širila proti vzhodu. Od zahoda bodo začele nastajati plohe in nevihte, ob tem pa bo zapihal jugozahodnik. Na vzhodu bo še nekaj sonca, a proti večeru nas bo dosegla nevihtna fronta.

Kje bo najhuje?

Pravi vremenski udarci pa nas čakajo v četrtek. Takrat bo skoraj povsod po državi pretežno oblačno s pogostimi padavinami.Portal Neurje.si opozarja, da bo zaradi ciklona nad Genovskim zalivom vreme še posebej nestabilno. V zahodni Sloveniji lahko pričakujemo močna neurja, silovite nalive, točo, vetrovne sunke in hudourniške poplave. Posebej izpostavljeni bodo dopustniki na slovenski in hrvaški obali – tam so razmere lahko še hujše.

Do petka lahko na zahodu Slovenije pade celo 150 litrov dežja na kvadratni meter. Vzhodni del države bo imel nekoliko manj padavin, a nevarnost neviht ostaja. V petek se bo vreme umirjalo, oblaki se bodo postopno trgali in spet se bo pokazalo sonce.