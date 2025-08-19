VELIK PREOBRAT

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave

Poletja je očitno konec.
Fotografija: FOTO: Bralec Egon Cokan
Odpri galerijo
FOTO: Bralec Egon Cokan

N. B.
19.08.2025 ob 10:47
19.08.2025 ob 11:18
N. B.
19.08.2025 ob 10:47
19.08.2025 ob 11:18

Poslušajte

Čas branja: 1:34 min.

Še danes bomo lahko uživali v soncu in prijetnih temperaturah do 31 stopinj Celzija, a vreme se že pripravlja na popoln preobrat. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo v naslednjih dneh zajelo burno dogajanje na nebu – z močnimi nalivi, vetrom in nevarnostjo hudourniških poplav.

V sredo bo jutro na Primorskem prineslo oblake, dopoldne pa se bo oblačnost širila proti vzhodu. Od zahoda bodo začele nastajati plohe in nevihte, ob tem pa bo zapihal jugozahodnik. Na vzhodu bo še nekaj sonca, a proti večeru nas bo dosegla nevihtna fronta.

Kje bo najhuje?

Pravi vremenski udarci pa nas čakajo v četrtek. Takrat bo skoraj povsod po državi pretežno oblačno s pogostimi padavinami.Portal Neurje.si opozarja, da bo zaradi ciklona nad Genovskim zalivom vreme še posebej nestabilno. V zahodni Sloveniji lahko pričakujemo močna neurja, silovite nalive, točo, vetrovne sunke in hudourniške poplave. Posebej izpostavljeni bodo dopustniki na slovenski in hrvaški obali – tam so razmere lahko še hujše.

Do petka lahko na zahodu Slovenije pade celo 150 litrov dežja na kvadratni meter. Vzhodni del države bo imel nekoliko manj padavin, a nevarnost neviht ostaja. V petek se bo vreme umirjalo, oblaki se bodo postopno trgali in spet se bo pokazalo sonce.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vreme Arso vremenska napoved nevihte toča

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.