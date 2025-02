Pozor, prihaja vremenski preobrat: snežilo bo do nižin

Agencija RS za okolje napoveduje, da bo ta teden znova snežilo do nižin. Jutri bo oblačno, pojavljale se bodo manjše padavine. Pogostejše bodo v zahodnih krajih, v severnih bo večinoma suho.

V notranjosti bo po nižinah deloma deževalo, deloma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 2, na Primorskem od 3 do 8, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 °C.

V petek bo po nižinah večinoma snežilo

V četrtek bo oblačno. Tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo popoldne prehodno zapihal jugozahodnik, topleje bo.

V noči na petek bodo padavine zajele večji del države in nato čez dan od severa ponehale. Tudi po nižinah bo večinoma snežilo. Spet bo hladneje, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.