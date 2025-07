Pozor, prihaja nova vremenska motnja, z njo pa krajevna neurja

Po silovitih neurjih z orkanskim vetrom, ki so v ponedeljek prizadela več krajev po Sloveniji in povzročila tudi precejšnjo gmotno škodo, konec tedna nad naše kraje prihaja nove vremenska motnja. Gre za ciklon, ki bo že danes dosegel Francijo in se nato počasi pomikal proti Alpam, napovedujejo vremenoslovci. Nas bo omenjeni ciklon dosegel v četrtek in petek, s seboj pa prinesel izjemno nestabilno vreme.

Na Siciliji do 45 stopinj Celzija Južno Evropo je te dni zajela vročina s temperaturami tudi nad 40 stopinj Celzija, ki naj bi se nadaljevala vse do konca tedna. V Italiji se je ponekod živo srebro že v dopoldanskih urah povzpelo nad 30 stopinj Celzija. V Palermu na Siciliji so oblasti izdale rdeče opozorilo. Na Siciliji so že v dopoldanskih urah izmerili več kot 30 stopinj Celzija, v turški metropoli Istanbul 36 stopinj, na grškem otoku Lezbos pa celo 38 stopinj Celzija. V Grčiji bodo zato v opoldanskih urah zaprte atenska Akropola in druge priljubljene znamenitosti. Vlada je že v torek sprejela tudi ukrepe za omejitev dela na prostem med 12. do 17. uro v večjem delu države, vključno z Atenami. Ti se med drugim nanašajo na dostavljavce ter gradbene in kmetijske delavce. V številnih mestih so za ljudi odprli klimatizirane javne prostore. V Palermu, glavnem mestu otoka Sicilija, so razglasili najvišje, rdeče opozorilo. Opozorila zaradi vročine veljajo tudi v več kot deset drugih mestih. Vremenoslovci po v naslednjih nekaj dneh ne napovedujejo olajšanja in opozarjajo, da je pričakovati temperature do 45 stopinj Celzija. V Turčiji zaradi trajajoče suše ob visokih temperaturah narašča strah pred širjenjem gozdnih požarov. Po uradnih podatkih se reševalne službe trenutno borijo s tremi aktivnimi požari. V zahodni provinci Sakarya so morali zaradi požara evakuirati več vasi.

Že jutri so ponekod možne posamezne močnejše nevihte, možnost zanje bo še večja v petek in soboto, vse tri dni bodo možna tudi krajevna neurja, opozarjajo na portalu Neurje.si.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so medtem za četrtek že prižgali rumeni alarm za nevihte, ki je trenutno v veljavi za vse dele države razen jugozahod. Ob tem na Arsu dodajajo, da se bodo plohe in nevihte jutri popoldne razvile predvsem v severni polovici Slovenije. V petek, soboto in nedeljo so rumeni alarm prižgali za celotno državo, ko bo od dopoldneva do večera povsod možnost krajevnih ploh in neviht.