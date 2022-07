Pozor: prepovedano zalivanje zelenic, pranje avtomobilov ter polnjenje bazenov

Zaradi upada izdatnosti virov pitne vode po večmesečni suši so istrski župani danes sprejeli vrsto ukrepov in prepovedi, namenjenih zmanjšanju porabe vode. Med drugim je do nadaljnjega prepovedano zalivanje zelenic, pranje avtomobilov in dvorišč ter polnjenje bazenov.

Po javnih pozivih k varčevanju v preteklih desetih dneh se poraba vode ni povečala, zaradi izjemne suše pa je stanje še vedno zelo zaskrbljujoče in verjetnost redukcij vse večja, so v skupnem poročilu po današnjem srečanju zapisali župani Kopra, Izole, Pirana in Ankarana.

Količina vode v Rižanskem vodovodu je na kritični meji, ki je v povprečnih poletjih značilna za konec meseca julija. Poleg tega je dobava vode iz Istrskega vodovoda Buzet in Kraškega vodovoda Sežana na zgornjih mejah zmogljivosti. Na podlagi teh ugotovitev so župani v sodelovanju z Rižanskim vodovodom in civilno zaščito sprejeli vrsto ukrepov za nadaljnje zmanjšanje porabe vode, pa tudi popolno prepoved vse nenujne rabe vode.

Komunalna podjetja bodo do nadaljnjega izklopila zalivalne sisteme na javnih zelenicah, zaprla prhe na vseh plažah, prenehali bodo delovati tudi fontane in vodni motivi na javnih površinah ter pitniki. Drevesa in cvetlične grede bodo zalivali samo iz zajetij in drugih vodnih virov. Javne sanitarije bodo opremili s pozivi k racionalni porabi vode.

Prepovedali zalivanje zelenic, pranje avtomobilov ter polnjenje bazenov

Z današnjim dnem je prepovedano zalivanje zelenic in pranje avtomobilov, izjema so avtopralnice, ki za pranje uporabljajo reciklirano vodo. Prepovedano je tudi pranje dvorišč in polnjenje bazenov.

Župani pozivajo prebivalce, naj skrajno varčujejo z vodo, to velja tudi za tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Prosijo jih tudi, da o okvarah oziroma nenadzorovanih izlivih iz vodovoda čim prej obvestijo Rižanski vodovod.

Tudi gospodarske subjekte, hotelirje in zasebne ponudnike pozivajo, naj vodo uporabljajo čim bolj varčno, z ukrepi pa naj seznanijo tudi turiste in obiskovalce.

Rižanski vodovod Koper je vzpostavil krizno skupino za 24-urno spremljanje razmer. Pripravil je tudi program izvedbe morebitnih redukcij. Občinski štabi civilne zaščite pa so pripravili načrte distribucije pitne vode občanom.