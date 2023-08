Pozor, popoldne nevihte, lahko hitrih porastov manjših hudournikov

Popoldne lahko zaradi neviht pride do hitrih porastov manjših hudournikov na prizadetih območjih. Trenutno pa so poplave še vedno na območju Mure ter ob sotočju Save in Krke, drugje reke upadajo. Ekipam se do Črne na Koroškem po tleh še ni uspelo prebiti, naj bi pa danes uspeli omogočiti prevoznost ceste v Luče.

Poplave še vedno na območju Mure ter ob sotočju Save in Krke

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil hidrolog Janez Polajnar, na reki Muri v tem trenutku pri Gornji Radgoni beležijo rekordno velik pretok. Predvidevajo, da bo ta vodna količina stekla preko Slovenije v 24 urah tudi preko poškodovanega dela visokovodnega nasipa. Zvečer je namreč popustil del nasipa, ki pa so ga tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske doslej uspeli sanirati, je povedala direktorica Direkcije za vode Neža Kodre.

Spet deluje mobilna telefonija

Po navedbah poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana sta glede dostopnosti kritični Koroška in Zgornja Savinjska dolina. Poskus preboja do Črne na Koroškem po tleh je bil po njegovih besedah neuspešen, še vedno iščejo načine, kako se prebiti tja. Medtem je vzpostavljen dostop po zraku, na razpolago imajo tri policijske in tri vojaške helikopterje, ki zagotavljajo prevoze nujne opreme.

Na območju je začela spet delovati mobilna telefonija, kar pomeni veliko pridobitev za prizadete ljudi. Civilna zaščita je ojačala štab na Koroškem, poseben pooblaščene skrbi za Črno na Koroškem, je povedal Šestan.

Po njegovih besedah tudi upajo, da bodo znova uspeli omogočiti prevoznost ceste v Luče in zagotoviti povezave tudi z zgornjim delom Savinjske doline. Predvidevajo, da bodo uspeli urediti vodovod Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji.

V ponedeljek bo zaživela posebna aplikacija za pomoč prizadetim

Sicer pa bo v ponedeljek zaživela tudi posebna aplikacija, kjer bodo vsi, ki bi želeli pomagati prizadetim, lahko ponudili svojo pomoč. Trenutno pa pristojni vse opozarjajo, da razmere še niso primerne in naj prostovoljci zaenkrat ne odhajajo na prizadeta območja.