Pozor, cene dizla ponekod že skokovito poskočile (FOTO)

Ponedeljkovo popoldne in večer so zaznamovale dolge kolone vozil pred bencinskimi servisi. Za torek so namreč napovedane občutne podražitve goriva, a očitno so se nekatere družbe za konkreten dvig cen odločile že dan prej. Nekateri vozniki so in bodo doživeli neprijetno presenečenje, saj se čakanje v dolgih kolonah ponekod ne izplača več. Po podatkih AMZS je treba na OMV na Brezovici pri Ljubljani za liter dizla odšteti že 1,662 evra.

Cene dizla na Brezovici pri Ljubljani. FOTO: AMZS

Nekoliko nižja cena v tem kraju je trenutno na bencinskih servisih Logo, in sicer 1,6 evra za liter. Za zdaj najcenejši je diskontni ponudnik pri Hoferju (1,468), staro ceno pa ima za zdaj tudi Petrol, kjer je liter dizla 1,488 evra. Cena litra bencina se giblje od 1,458 do 1,464 evra, najdražji pa je na OMV, kjer znaša 1,494.

Cene bencina na Brezovici pri Ljubljani. FOTO: AMZS

Primorci za liter dizla plačujejo manj

Po podatkih AMZS je liter dizla na OMV v Kopru 1,584 evra, kar pomeni, da je za Primorce dizel precej cenejši kot na črpalki istega ponudnika v Ljubljani in okolici.

Cene dizla v Kopru. FOTO: AMZS

Kako je s cenami goriva v vašem kraju, lahko preverite na aplikaciji AMZS, do katere lahko dostopate na tej povezavi.

Podražitve tudi v sosednjih državah

Cenovni šok so doživeli tudi Avstrijci. Liter dizla na avstrijski strani Šentilja stane 1,71 evra, kažejo podatki avstrijskega resornega ministrstva. Podražitve pa se s torkom obetajo tudi pri južnih sosedih. Hrvaška vlada je na današnji seji določila novo najvišjo maloprodajno ceno bencinskega in dizelskega goriva. Liter bencina bo od torka stal največ 12,19 kune (1,61 evra), liter dizla pa 12,53 kune (1,66 evra). Visoko rast cen naftnih derivatov je vlada ublažila z znižanjem trošarin in zamrznitvijo marže.