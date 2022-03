Pozor, policisti z radarji v poostreni nadzor: na ta dan jih bo še posebej veliko

Na območju celotne Slovenije ta teden poteka evropsko usklajena nacionalna preventivna akcija Hitrost in bo trajala vse do 27. marca 2022. Izvaja jo policija skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa.

Policisti napovedujejo, da bo v četrtek na območju Policijske uprave Nova Gorica, a tudi drugod po državi, potekal t. i. maraton nadzora hitrosti (prvi letošnji maraton nadzora hitrosti je na območju celotne države potekal 3. februarja letos): »Policisti Policijske uprave Nova Gorica bodo jutri na Severnem Primorskem izvajali meritve na številnih lokacijah, v nadzor pa bodo vključena vsa tehnična sredstva, ki so na voljo.«

Aktivnosti za umirjanje prometa policisti izvajajo skozi vse leto, maraton nadzora hitrosti pa je le eden od načinov, s katerim opozarjajo na nevarnost prehitre vožnje in spreminjanje vozniških navad, da bi bile naše ceste varnejše za vse.

Policisti opozarjajo, da bi z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo: »Če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov potek in se ustrezno ter varno odzovemo.«

Policija znova opozarja: »Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam in tudi svojemu vozniškemu znanju ter izkušnjam in razmeram na cesti!«