Pozor, po izraziti ohladitvi prižgali še alarm

Trenutna napoved toče. FOTO: Arso

V Sloveniji smo deležni precejšnje spremembe vremena. Oblačno je in deževno, predvsem pa se je občutno ohladilo, tudi za 10 stopinj in več. Razmere pa so očitno ugodne še za eno nadlogo – točo. Po trenutnih izračunih Agencije RS za okolje je velika verjetnost, da bo padala na Goriškem.