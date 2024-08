Pozor, od poldneva do predvidoma ponedeljka začasno nedostopne storitve OTP banke

Zaradi poenotenja informacijskih sistemov ter prenosa računov in drugih produktov bank Nova KBM in SKB v okviru združitve v OTP banko bodo od poldneva danes do ponedeljka dopoldan za stranke začasno nedostopne nekatere storitve in kanali. Poslovalnice bodo danes odprte do 12. ure, spletne in mobilne aplikacije pa bodo delovale do 14. ure.

Poslovalnice bodo tako danes odprte po spremenjenem delovnem času, in sicer od 8. do 12. ure. Od ponedeljka, 2. septembra, dalje bodo spet poslovale po običajnem delovnem času. Prav tako bo na poštah mogoče danes opravljati bančne storitve le do 12. ure, gotovinsko plačilo plačilnih nalogov pa bo mogoče do 14. ure. V soboto na poštah poslovanje ne bo mogoče.

Spletne in mobilne aplikacije bodo danes delovale do 14. ure, zatem pa jih ne bo mogoče uporabljati do ponedeljka, 2. septembra. V času nedelovanja prek digitalnih kanalov ne bo možno opravljati nobenih plačilnih storitev, niti internih plačilnih nalogov in Flik plačil, so opozorili v OTP banki.

Izvajanje plačil na fizičnih prodajnih mestih z debetnimi in kreditnimi karticami bo ves ta čas potekalo nemoteno. Enako velja za spletne trgovine.

Ob tem v OTP banki nekdanje stranke SKB banke opozarjajo, da bo nova OTP kartica, ki so jo prejele v avgustu, delovala od vključno sobote dalje.

Potrjevanje spletnih plačil v spletni banki MOJ@SKB bo mogoče le še danes do 14. ure, znova pa bo omogočeno v novi aplikaciji mDenarnic@, in sicer z novo OTP debetno kartico od 31. avgusta, z obstoječo SKB kreditno kartico pa od 2. septembra.

Zdaj torej sledijo še zadnji koraki operativnega združevanja obeh bančnih ustanov, kar zajema tudi poenotenje informacijskih sistemov ter prenos bančnih računov in drugih produktov strank nekdanje SKB banke v sistem OTP.

Bankomati

Gotovino bo na bankomatih OTP banke mogoče dvigovati ves čas z izjemo sobote med 22. in 24. uro. Ne bo pa mogoče med 30. in 31. avgustom na bankomatih plačevati položnic in polagati gotovine.

Izvajanje plačilnih storitev ne bo mogoče od danes od 14. ure do ponedeljka do 8. ure.

Banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP, sta pravno združitev, v okviru katere je bila SKB banka pripojena k Novi KBM, končali prejšnji četrtek. Dan pozneje je združena banka dobila ime OTP banka, njen sedež je v Ljubljani.

