Pozor, obeta se gneča na cestah! Na teh počivališčih lahko dobite brezplačno vodo

Agencija za varnost prometa (AVP) bo danes med 9. in 17. uro v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje na počivališčih večjih bencinskih servisov ob avtocestah delila brezplačno vodo in izobraževalni letak Ustvari reševalni pas z nasveti za varnejšo vožnjo. S tem želijo prispevati k večji varnosti na naših cestah v času počitnic.

Vodo in preventivne letake bodo v obe smeri delili na postajališčih Ravbarkomanda, Šentilj, Voklo, Starine, Lom in Murska Sobota. V smeri proti Karavankam bodo dostopni na postajališču Hrušica, v smeri proti Ljubljani pa na postajališču Lopata.

Za akcijo so se odločili zaradi napovedane visoke gostote prometa zaradi začetka počitnic v delu Švice, Nizozemske in Nemčije ter številnih delovišč po avtocestah.

Vsako leto zastoji

Poletni meseci na slovenskih cestah vsako leto zaradi tranzita domačih in tujih turistov prinašajo zastoje, žal pa tudi več prometnih nesreč. Na vozne sposobnosti voznikov obenem vplivajo visoke temperature, zapore, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi neviht in nalivov. Vse to od vseh udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo, so dodali.

Izobraževalni letak, ki ga bodo delili študentje, opominja na vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih in na obvezno uporabo varnostnega pasu ter poziva k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez uživanja alkohola. Letak bo na voljo v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku.

Na agenciji opozarjajo še, da kar polovica letos umrlih voznikov in potnikov v osebnem vozilu ni bilo pripetih. Voznike tako pozivajo, da brez izgovorov poskrbijo za pripetost vseh potnikov in dosledno uporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih na vsaki, tudi najkrajši poti.

Ne pozabite na postanke

Poudarjajo tudi, da moramo biti pred vožnjo zbrani in da ne smemo uporabljati mobilnega telefona. Za volan lahko sedemo samo trezni, posebno pozornost pa moramo namenjati šibkejšim udeležencem v prometu. Med vožnjo ne smemo pozabiti na redno pitje vode in redne postanke.

Opozarjajo še, da moramo imeti prtljago v vozilu zloženo pravilno in varno pritrjeno. Prtljaga mora biti postavljena tako, da ne zmanjšuje preglednosti skozi okna in ogledala. Zaradi obtežitve priporočajo tudi, da preverimo tlak v gumah obteženega vozila.

V parkiranem vozilu ne smemo puščati nikogar, saj še posebej pri otrocih lahko hitro pride do vročinskega udara. Voznikom svetujejo tudi, da pot dobro organizirajo in načrtujejo, za kar lahko poskrbijo s preventivnim pregledom vozila v servisni delavnici in pregledom razmer na cestah. Prav tako je pomembno preveriti veljavnost dokumentov.

Podobno akcijo načrtujejo še v soboto, 16. avgusta.