Pozor, o pogrešani deklici Neži se širijo lažne informacije

Dopoldne je koprska policija sporočila, da sta že več dni pogrešani mama in hči iz Izole . Kmalu po objavi so se na družbenih omrežjih začele pojavljati informacije, da je deklica najdena in da je doma na varnem. A svojci na družbenih omrežjih opozarjajo, da sta tako mama kot hči še vedno pogrešani, napovedali pa so tudi prijave zaradi širjenja lažnih informacij. O tem, da bi katero od niju že našli, ne poroča niti policija.Od 21. julija letos sta pogrešani 30-letnain njena petletna hčiiz Izole. Policija domneva, da sta mama in hči skupaj. Mamo prosijo, da se čim prej zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče 113, da ugotovijo, ali je z njima vse v redu.Vse, ki bi pogrešani opazili ali kar koli vedeli o njunem izginotju, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.