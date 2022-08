Pozor, nevarnost toče je velika (FOTO)

V soparnem popoldnevu na ARSO opozarjajo na nevarnost toče. Tako je največja verjetnost za točo trenutno v Pomurju, na Savinjskem in Spodnjem Posavju.

Tu grozi toča. FOTO: Arso

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Proti jutru bo predvsem na Primorskem nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zvečer se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.