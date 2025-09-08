Pozor, nevarni orientalski sršen je že v Sloveniji! »Ukrepajte, preden bo prepozno«

Čebelerska zveza Slovenija (ČZS) opozarja, da so v Kopru našli prva gnezda nevarnega orientalskega sršena. Kot so navedli, so gostili dr. Papachristoforou Alexandrosa iz Grčije.

Orientalski sršen razvije gnezda, ki so po obsegu podobna avtohtonemu evropskemu sršenu, a manjša, vendar se v enem letu lahko uspešno razvije več matic, kar posledično pomeni več gnezd v prihodnjem letu kot to poznamo pri domači vrsti sršena. Pik omenjenega sršena je zelo boleč, saj je na drugem mestu strupenosti med sršeni takoj za orjaškim sršenom.

Je eden od vodilnih strokovnjakov na področju preučevanja azijskega sršena (Vespa velutina) in orientalskega sršena (Vespa orientalis). Prvi povzroča ogromne težave in izgube povzroča predvsem v kmetijstvu, v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. V državah, kjer jim je kontrola nad njim ušla izpod nadzora, pa škodo beležijo tudi v gospodarstvu, turizmu.

V Španiji denimo beležijo velike zdravstvene težave zaradi anafilaktičnih šokov in tudi že smrti zaradi pikov teh žuželk, navaja ČZS.

Aktivnih 25 do 30 gnezd

Tako v ČZS trdijo, da je problematika veliko bolj obsežnejša, kot si predstavljamo in zavedamo, zato si zares želimo, da bi nas pristojni za to končno slišali ali vsaj sprejeli na sestanek, da jim problematiko predstavimo in začnemo ukrepati,preden bo prepozno. Ob omembi, da sršena te vrste pri nas že opažamo, je grški strokovnjak izrazil zaskrbljenost in pozval k takojšnjemu ukrepanju in zatiranju gnezd tega sršena. Celo sam je preveril stanje na območju starega dela Kopra in v kratkem času našel kar 5 gnezd orientalskega sršena in več delavk, med katerimi so bile tudi mlade matice, ki bodo aktivne v prihodnjem letu, in samec, ki jih je našel le v starem delu Kopra. Glede na videno ocenjuje, da je sedaj v tem delu Kopra vsaj že od 25 do 30 aktivnih gnezd, koliko jih je na ostalem priobalnem pasu Primorske težko oceni, vendar jih je zagotovo že veliko, so opozorili na ČZS.

Omenil je še, da je to šele začetek in zato hudega pritiska na kmetijstvo in ostale panoge še ne beležimo in ko ga bomo bo že prepozno. »V ta namen bomo situacijo na terenu pregledali tudi na ČZS in o stanju obvestili vse pristojne,«.