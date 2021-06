Nesreča zaprla avtocesto: trčila štiri vozila, nastala je 12-kilometrska kolona

Zaradi prometne nesreče je bila zjutraj zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Ljubljano, poroča prometnoinformacijski center. Kolona je bila dolga okoli 12 kilometrov, čas potovanja pa se je podaljšal za eno uro. Po malo manj kot dveh urah so sporočili, da je avtocesta ponovno odprta, a zastoji ostajajo.Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in cestninsko postajo Log v smeri Ljubljane trčila tri osebna in eno kombinirano vozilo. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, očistili vozišče in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ti pa so oskrbeli v nesreči poškodovani osebi in ju prepeljali v UKC Ljubljana.