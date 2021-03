Pozor, nekatere trgovine spreminjajo delovni čas

Vlada je ta teden odločila, da bo nekoliko skrajšala t. i. policijsko uro. Gibanje ponoči bo tako omejeno med 22. in 5. uro, kar pa je nekatere trgovce spodbudilo, da spremenijo delovni čas, kot je veljal pred ukrepi. Preverili smo, kako bodo trgovine odprte po novem (starem).



Večina trgovin Hofer bo od danes tako odprtih od 8. do 21. ure (nekaj se jih odpre pol ure prej), podobno pojasnjujejo pri Lidlu. »S premikom policijske ure na 22. uro tudi Lidlove trgovine premikajo svoj urnik na ustaljene ure. Tako bodo z jutrišnjim dnem (s soboto) naše trgovine, ki so bile pred vzpostavitvijo policijske ure odprte do 21. ure, ponovno odprte do te ure,« so nam odgovorili.



Odslej dalje bodo tudi Mercatorjeve trgovine, ki so tudi pred uvedbo omejenega gibanja ponoči delovale do 21. ure, spet odprte do 21. ure. Do 21.45 pa bodo odprte določene trgovine, ki so bile odprte dlje tudi pred uvedbo omejenega gibanja ponoči.



Od ponedeljka se bodo zaradi skrajšanja policijske ure trgovine Interspar zapirale ob 21.00 in bodo tako odprte po običajnem obratovalnem času od 8.00 do 21.00. Trgovine Spar pa se bodo zapirale ob 20.00 ali 21.00 (odvisno od delovnega časa posamezne poslovalne enote).



Za informacije o delovnem času smo prosili tudi nekaj drugih priljubljenih trgovin. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

