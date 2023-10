Pozor, ne gre za čudežna zdravila, temveč za prevaro!

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o zdravilih obravnavala spletno oglaševanje in prodajo naslednjih izdelkov, ki so predstavljeni z lastnostmi za zdravljenje, čeprav niso registrirani kot zdravila.

Za katere izdelke gre? izdelek Flexicoldin Plus, mazilo , predstavljen kot »mazilo, ki odpravi bolečino in vnetje v 30 sekundah«

, predstavljen kot »mazilo, ki odpravi bolečino in vnetje v 30 sekundah« izdelek Audiovico, kapsule , predstavljen kot »zdravilo za zdravljenje tinitusa in obnovo sluha«

, predstavljen kot »zdravilo za zdravljenje tinitusa in obnovo sluha« izdelek Relixen Oil , predstavljen kot »zdravilo za izgubo sluha«

, predstavljen kot »zdravilo za izgubo sluha« izdelek Clean Forte, kapljice, predstavljen kot »zdravilo proti parazitom«

predstavljen kot »zdravilo proti parazitom« izdelek Tonerin, kapsule, predstavljen kot »zdravilo, ki uravnava krvni tlak«, pri čemer so na eni od spletnih strani, kjer se izdelek prodaja, zlorabili identiteto slovenskega zdravnika ter objavili lažni intervju z njim, v katerem naj bi izdelek priporočal

predstavljen kot »zdravilo, ki uravnava krvni tlak«, pri čemer so na eni od spletnih strani, kjer se izdelek prodaja, zlorabili identiteto slovenskega zdravnika ter objavili lažni intervju z njim, v katerem naj bi izdelek priporočal izdelek Mikoherb, gel, predstavljen z navedbami, da »zdravi glivične okužbe« CELOTEN SEZNAM IZDELKOV NAJDETE NA TEJ POVEZAVI

Navedeni izdelki se oglašujejo in prodajajo na različnih spletnih straneh, ki so namenjene slovenskim potrošnikom, saj so v slovenskem jeziku. Ponudniki so tuje pravne osebe, spletne strani pa so registrirane v tujini.

Vsi navedeni izdelki so predstavljeni z lastnostmi za zdravljenje, s skoraj čudežnimi učinki, šlo naj bi za revolucionarna odkritja, priporočajo pa jih domnevni znanstveniki oziroma zdravniki.

JAZMP opozarja, da za nobenega od navedenih izdelkov ni izdala dovoljenja za promet z zdravilom, kakor to določa Zakon o zdravilih, ter domnevnih zdravil ni mogoče najti v Centralni bazi zdravil v Sloveniji, kar daje vedeti, da navedbe na spletnih straneh niso resnične.

Nakup močno odsvetujejo

Glede na navedeno JAZMP močno odsvetuje nakup preko omenjenih spletnih strani oziroma nakup omenjenih izdelkov nasploh.

»Naj ponovno poudarimo, da naj potrošniki pred vsakim nakupom prek spleta preverijo posamezno spletno stran, predvsem je potrebno poiskati informacije o ponudniku v posamezni spletni prodajalni. Prav svetovni splet z današnjo tehnologijo potrošnikom omogoča, da veliko informacij o ponudniku in ponujenih izdelkih pridobijo preko spleta in povprašajo za izkušnje na različnih forumih,« je še zapisano na spletnih straneh.