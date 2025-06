Pozor, na več avtocestnih odsekih daljši zastoji

Zaradi jutranje prometne konice in binkoštnega ponedeljka, ki je ponekod dela prost dan, so na več odsekih slovenskih avtocest daljši zastoji. Na gorenjski avtocesti se od Kranja proti Ljubljani vije več kot 20-kilometrska kolona, na štajerski je najdaljši zastoj od Lukovice do Ljubljane. Zastoji so tudi na primorski in dolenjski avtocesti.

Na gorenjski avtocesti je po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoj od Kranja proti Ljubljani dolg skoraj 23 kilometrov, zamude je okoli 45 minut.

Na dolenjski avtocesti 50 minut zamude

Na štajerski avtocesti se 15-kilometrska kolona vozil vije med Lukovico in Ljubljano, zamude je 26 minut. Zastoji so tudi pri Slovenskih Konjicah ter pri Vranskem. Na celotnem odseku do Ljubljane je zamude do 40 minut.

Na dolenjski avtocesti je zamude za 50 minut, zastoji v smeri Ljubljane so pred počivališčem Starine, pri Novem mestu, na odseku med Trebnjem in Bičem. Najdaljši, osemkilometrski zastoj je od Višnje Gore do Ljubljane.

Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Brezovico, zamude je 15 minut.

Zastoji tudi na regionalnih cestah

Zastoji so tudi na glavnih in regionalnih cestah Vransko-Blagovica, Teharje-Celje, Pijava Gorica-Škofljica, Medvode-Ljubljana, Vodice-Šmartno-Brod, Dol-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Ljubljana.

Kot pojasnjujejo na prometnoinformacijskem centru, je izrazito povečanje prometa še danes pričakovano zaradi prazničnega binkoštnega ponedeljka, ki je dela prost dan v nekaterih evropskih državah, denimo Avstriji in Nemčiji, ter zaradi začetka dvotedenskih počitnic v delu južne Nemčije.