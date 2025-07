Pozor, na tem odseku bo štajerska avtocesta zaprta preko vikenda

Na štajerski avtocesti bo sicer od petka od 21. ure do sobote do 5. ure in nato v nedeljo od 4. do 15. ure zaprt tudi odsek med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, je danes opozoril prometno-informacijski center. V noči na soboto pa bo med Trojanami in Vranskim proti Mariboru polurna popolna zapora ob polnoči. Ob tem dodajajo, da bo V Laškem zaradi prireditve do 13. julija zaprta cesta Laško - Breze - Šentjur, na Trubarjevem nabrežju.

Na Darsu pred pričakovanimi vrhunci zastojev na cestah voznike pozivajo, naj se nanje dobro pripravijo. Najbolj obremenjeni dnevi bodo po napovedih 31. julij ter 1. in 15. avgust. Po besedah predsednika Darsove uprave Andreja Ribiča bo na terenu več njihovih dežurnih služb, razdeljevali bodo vodo, a se morajo vozniki tudi sami primerno oskrbeti.