Pozor, na tej avtocesti bodo spremembe pri prehitevanju

Z začetkom prihodnjega leta bo na avtocesti od Šentilja do Kopra težkim tovornim vozilom v dnevnem času prepovedano prehitevati, je danes na facebooku zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Prehitevanje bo težkim tovornjakom tako dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi.



»Skupaj z Darsom smo se odločili, da bomo z začetkom prihodnjega leta na avtocesti A1 (od Šentilja do Kopra) tovornim vozilom, ki so težja od 7,5 tone, v dnevnem času prepovedali prehitevanje. Tako bomo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost,« je zapisal Vrtovec.



Podrobnosti niso znane, je pa bila pobuda za prepoved prehitevanje tovornjakov dana že v preteklosti.



Pri Darsu sicer pojasnjujejo, da na avtocesti A1, ki je najbolj obremenjena s tovornim prometom, že zdaj na nekaterih odsekih velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati v času jutranje in popoldanske prometne konice. Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in na razcepih pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah. Odseki, kjer je že zdaj v času prometnih konic prepovedano prehitevanje, so označeni s prometno signalizacijo, nadzor nad kršitvami pa izvaja policija. Globa za kršitelje znaša 300 evrov.