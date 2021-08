Pozor, na štajerki prometna nesreča, avtocesta zaprta

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru, navaja portal Promet.si. Obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti Celje center - Vojnik - Slovenske Konjice.



Zaradi nesreče prihaja tudi do zastojev pri priključku Šentjakob proti Ljubljani, kjer je promet oviran promet na odstavnem pasu.



V zavodu Reševalni pas voznike opominjajo, naj se v zastoju razvrstijo levo in desno in vmes pustijo reševalni pas.





