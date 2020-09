Pozor na ceste, poglejte zapore do 17. ure

Drugi dan tradicionalnega kolesarskega maratona Franja prinaša nekaj zapor na cesti. Bodite previdni, da ne boste kje obstali in čakali.



Med 9. in 17. uro bo oviran promet na relaciji BTC City Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Tacen–BTC Ljubljana, med 11. in 13. uro pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul– Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas.



Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.



Predvidene popolne zapore in obvozi:

Brezovica–Vrhnika: Odsek bo zaprt od 9.00 do 9.45. Obvoz je možen po avtocesti.

Godovič–Idrija: Odsek bo zaprt od 9.40 do 15. ure. Obvoz bo na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič.

Cerkno–Kladje–Trebija: Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike.

Priključek Jeprca: Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode.

Ljubljana: Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprte Tacenska cesta, Obvozna cesta, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC.



Avtocestni izvozi: Od 11.30 do 15.30 je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden preko avtocestnega priključka Brnik. Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Brod in Ljubljana Bežigrad.



Od 10.40 do 13.00 je predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most– Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas.