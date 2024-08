Pozor, na cestah gneča, tudi večkilometrski zastoj

Na slovenskih cestah je po napovedih nastala gneča predvsem pred predorom Karavanke in na obalnih cestah. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal 10-kilometrski zastoj. Na priključku Jesenice vzhod je izvoz možen samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski Gori in proti Jesenicam. Na prometnoinformacijskem centru priporočajo izvoz Lesce.

Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji in predor Ljubelj proti Avstriji. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled in ostalih cestah na Bledu.

Na štajerski avtocesti je 2-kilometrski zastoj pred Krtino proti Ljubljani. Zaradi del promet poteka po enem voznem pasu.

O zastojih poročajo tudi od priključka Ljubljana Brdo proti Brezovici, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Koper-Šmarje-Dragonja in Izola-Portorož v obe smeri.

Zgoščen promet lahko precej podaljša čas potovanja, zato naj vozniki za pot predvidijo več časa, svetujejo na prometnoinformacijskem centru. Na policiji vsem, ki se odpravljajo na pot, svetujejo strpno in previdno vožnjo, še posebej na odsekih, kjer potekajo gradbena dela.

Na pot naj vzamejo zadostno količino tekočine. V stoječi koloni naj ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas ter upoštevajo navodila policistov, redarjev in cestninskih nadzornikov, so dodali na policiji.