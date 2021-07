Pozor: Morski pes v Istri! (FOTO)

Da, v Jadransko morje, tudi tisti del ob hrvaški obali, ki ga Slovenci predvsem poleti najraje obiščejo, na vsake toliko časa zaidejo tudi ne preveč prijazne živali. V mislih imamo seveda morske pse. Največji primerek v slovenskem morju doseže do 13 metrov dolžine. Pred dnevi so lahko kopalci ob plaži Ružićevo na Reki zagledali modrega morskega psa. Ta je priplaval vse do obale in se tam zadrževal krajši čas. A njegova prisotnost ni prav prestrašila kopalcev. Očitno so takšnih obiskov že kar navajeni. Devet smrti V začetku junija letos pa je bil priča bližnjemu srečanju z zverino Kamni...