Pozor, močno sneži, sneg se oprijema

Na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem močno sneži, sneg se oprijema vozišča. Na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Na pot se odpravite s primerno zimsko opremo, povečajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost razmeram na cestah, piše promet.si.

Zimske razmere so tudi na cestah. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za vsa vozila, Cesta preko prelaza Jezerski vrh je zaprta na avstrijski strani. Na avstrijski strani prelazov Korensko sedlo in Ljubelj so obvezne verige.

Kako kaže vreme?

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, meja sneženja se bo dvigala. Ponekod na vzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo padavine spet okrepile in razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 6 do 11 stopinj Celzija.