Pozor, lažna novica: Hrvaška zapira meje za dva tedna

Neresnična novica

STA opozarja, da se je na facebooku začela širiti fotografija, na kateri je upodobljen posnetek lažne novice in v njej zlorabljeno ime STA kot njenega vira. Gre za prevaro, ki zlorablja ime in blagovno znamko STA.Novica ima naslov »Hrvaška zaradi povečanja okužb z novim koronavirusom zapira meje za vse tujce. Zaprtje mej bo veljalo vsaj dva tedna«. Lažna novica vizualno imitira videz novice na portalu 24ur.com, kot avtorja pa navaja STA.Gre za lažno novico, ki ni bila objavljena ne na STA ne na 24ur.com. V obliki fotoposnetka se je danes razširila prek facebooka brez spletne povezave na portala STA ali 24ur.com.STA uporabnike obvešča, naj bodo previdni, če naletijo na tovrstne primere, in naj o tem nemudoma obvestijo STA na e-poštni naslov. Za dodatne informacije so na voljo prek e-naslova, za informacije in pomoč pa se lahko obrnejo tudi na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT.