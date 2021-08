Pozor, jeseni prihajajo višje položnice

Primite se za denarnice, prihajajo podražitve, ki se jim ne bo mogel izogniti nihče. Zaradi naraščajočih cen surovin na borzah nas jeseni čaka podražitev zemeljskega plina in elektrike, poročajo Finance.



Po rasti cen nafte se dvigujejo še cene drugih energentov. »Cene na trgu gredo gor in tudi računi bodo šli gor, žal ne bo šlo drugače,« je za omenjeni časnik napovedal prvi človek Energetike Ljubljana Samo Lozej. Cene zemeljskega plina in elektrike so na evropskih borzah v zadnjih mesecih eksplodirale, v primerjavi z istim obdobjem lani so podvojene. Cena elektrike je najvišja po septembru 2008.



In kaj poganja cene v višave? Zaradi mrzle letošnje zime so precej izpraznjena evropska skladišča s plinom, povečana je bil aporaba elktrike, gospdoarstvo je kljub drugačnim napovedim porabilo več elektrike in plina, Rusija pa zmanjšuje pretok plina prek Ukrajine. Tudi ceno elektike dviguje višje povpraševanje, razloge povzemajo Finance in dodajajo, da bi se lahko dvignile ne le položnice za ogrevanje in elektriko ampak tudi izdelki podjetij, ki so veliki porabniki energije.



In koliko naj bi bile višje položnice? V Veliki Britaniji pričakujejo približno desetodstotno podražitev plina, piše Bloomberg.

