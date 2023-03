Huda prometna nesreča za več ur zaprla cesto, 22-letnik se bori za življenje

Gorenjski prometniki so bili danes okoli 4.25 obveščeni o prometni nesreči 22-letnega voznika, ki je vozil avtomobil iz smeri Ljubelja proti Podljubelju. V izteku levega ovinka je zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom zapeljal desno izven vozišča na travnato brežino in z avtomobilom silovito čelno trčil v kamnito obzidje.

Voznik je po podatkih policije posebno hudo telesno poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Na kraju so pomoč nudili gasilci in zdravstveno osebje. Z reševalnim vozilom je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo.

Cesta je bila zaprta do 7.35. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.