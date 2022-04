Huda prometna nesreča popolnoma zaprla avtocesto, umrli sta dve osebi (FOTO)

Štajerska avtocesta bo dlje časa zaprta zaradi prometne nesreče med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji, poroča prometnoinformacijski center. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Pesnica–Šentilj. Voznikom tovornih vozil, ki so iz smeri Ljubljane, Gruškovja in Lendave namenjeni proti Šentilju, priporočajo, da se samoizločijo na počivališča in počakajo, da bo avtocesta ponovno odprta. »Med ustavljenima kolonama vzpostavite pas za intervencijska vozila,« pozivajo pristojni.

Mariborska policijska uprava poroča, da se je na avtocesti Maribor–Šentilj, med bivšo cestninsko postajo Dobrenje in Šentiljem, zgodila huda prometna nesreča. V njej so po do zdaj znanih podatkih udeležena tri vozila. Domnevni vzrok zanjo je bila vožnja z vozilom v napačni smeri avtoceste. Policisti so sprva sporočili, da je v trčenju umrla ena oseba, po zadnjih podatkih pa sta življenje izgubili dve osebi.

Dela na cesti

Na cesti Kamnik–Stahovica–Gornji Grad bo do 26. aprila zaprt odsek Črna pri Kamniku–Potok v Črni.

V noči s srede na četrtek bo med 21. in 5. uro zaprta primorska avtocesta med priključkom Črni Kal in razcepom Sermin v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.