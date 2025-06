Pozor! Grozijo neurja, mogoča toča, Arso že izdal resna opozorila

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi napovedanih krajevnih neurij za severovzhod države za popoldne izdala oranžno opozorilo. Rumeno opozorilo pa zaradi krajevnih neurij velja za osrednji, severozahodni in jugovzhodni del države.

Arso sicer za danes napoveduje dokaj sončno vreme, še bo pihal jugozahodni veter. Predvsem popoldne bodo na severu in severovzhodu nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na severozahodu okoli 24 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine zajele tudi osrednjo Slovenijo, le na jugu bo ostalo večinoma suho. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne rumeno opozorilo zaradi vetra velja za jugozahodni del države. FOTO: Arso

Zaradi vetra je sicer za danes popoldne in zvečer Arso izdal rumeno opozorilo za severovzhodni in jugovzhodni del države. V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne pa rumeno opozorilo zaradi vetra velja za jugozahodni del države.

Ob prehodu vremenske fronte lahko narastejo manjše in hudourniške reke

Po opozorilu Arsa lahko ob prehodu vremenske fronte narastejo zlasti manjše in hudourniške reke predvsem v Podravju, Pomurju in hribovitih predelih severne Slovenije. Ob tem lahko na teh območjih krajevno pride do zastajanja in razlivanja padavinske vode. V noči na ponedeljek bodo narasle tudi reke v goratem delu severozahodne in severne Slovenije. V preostalem delu države bo vodnatost rek ostala povečini nespremenjena, le ponekod bodo reke v ponedeljek prehodno zmerno narasle.

Neurje.si pa dodaja, da bo popoldne zaradi konvergence vetrov verjeten razvoj krajevnih neviht s točo in močnimi nalivi. V osrednji Sloveniji bo jugozahodni veter prinašal toploto in vlago, kar poveča tveganje za nestabilnost ozračja. Na severovzhodu bo okrepljen severni veter prinesel hladnejši zrak, ki bo ob stiku s toplim jugozahodnim tokom okrepil konvekcijo in možne nevihtne pojave. Na udaru bo lahko zopet Goričko ali osrednji del Pomurja, drugod pa posebnosti ne pričakujejo, so še dodali.

Ob tem opozarjajo, da so tako verjetne močnejše nevihte, kar pomeni možnost nastanka močnejših neviht z močnejšimi nalivi, vetrovnim pišem in možnostjo toče, v premeru do 3 cm. Možna je majhna materialna škoda.

V ponedeljek bo sprva oblačno, ponekod v severni polovici države bo še rahlo deževalo. Čez dan se bo povsod postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 20 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 27 stopinj Celzija.