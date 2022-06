Pozor, grozijo nam nevihte z nalivi, s sunki vetra in točo

Vroč dan bodo danes prekinile padavine. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi mogočih močnejših neviht z nalivi, močnejšimi sunki vetra in s točo. Nebo nad Slovenijo naj bi se razbesnelo pozno popoldne in zvečer. Nevihte in neurje napovedujejo tudi za sredo.

Ob tem velja opozorilo Zavoda reševalni pas, kako ravnati, če vas nevihta ujame na poti. Svetujejo, da pred odhodom preverite stanje na cestah, ročno prižgite luči, prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo, v primeru zastoja na avtocesti ustvarite reševalni pas. Dodali pa so še: »Če te za pleh skrbi, raje na izvoz zavij, nikar se ne ustavljaj pod nadvozi.«

Vremenoslovci napovedujejo, da bo popoldne sončno. Proti večeru bodo nastale nevihte, lahko tudi kakšna močnejša. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 °C.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Najverjetnejše bodo v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 25 do 31 °C.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj neviht. V petek bo sončno, nevihte bodo malo verjetne.