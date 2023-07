Dve močnejši nevihtni celici z zahoda drvita proti Sloveniji, grozi tudi toča

Poročali smo, da so meteorologi Agencije RS za okolje (Arso) dvignili opozorilno stopnjo iz rumene v oranžno barvo. Ob tem so zapisali:

»Ponovno nas bo prešla višinska dolina s hladnejšim zrakom, ki bo povzročila, da se bo nestabilnost ozračja v popoldanskem času povečala. Tokrat bodo nevihte nastajale nad Slovenijo in bo njihova lokacija in čas nastanka še težje napovedljiva kot včeraj, ko so nevihtni sistemi nastali nad sosednjo Italijo in potovali proti našim krajem. Ponovno so krajevno možni dolgotrajni nalivi, močni sunki vetra ter tudi toča.«

Močnejše nevihte so napovedali med 14. in 23. uro in niso se zmotili. Kmalu po 14. uri je bila razglašena najvišja stopnja verjetnosti za točo na območju Kočevja in Notranjske, v naš elektronski nabiralnik pa je ob 14.45 priromalo sporočilo Centra za obveščanje RS. Žal so potrdili jutranje zapovedi meteorologov:

»Po podatkih Agencije RS za okolje sta dve močnejši nevihtni celici trenutno v Italiji. Prva, bolj oddaljena se nahaja v bližini Benetk in je že nad morjem, druga pa je zahodno od Gradeža. Pričakujemo, da bosta v naslednji uri do uri in pol dosegli Kras in Slovensko Istro. Glavna nevarnost bodo močni sunki vetra spremenljive smeri, močni nalivi in lahko tudi toča. Tudi na Notranjskem - med Jurščami in Loškim potokom je nastala nevihta, ki se obnavlja. Glavna nevarnost so dolgotrajni nalivi, lahko tudi manjša toča. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki. Nevihte, ki nastajajo v sosednji Avstriji, bodo v naslednjih urah dosegle severno Slovenijo.«

Svarilo so izdali tudi hidrologi zaradi morebitnih hudourniških poplav. Več o tem v članku Vremenoslovci zaostrili opozorilo, grozijo še poplave.

