Pozor! Gripa že v naši okolici, vprašanje časa, kdaj bo pri nas

Danes so na novinarski konferenci z naslovom Gripa - skrivnostna kot še nikoli, ki smo jo spremljali na STA, govorili o smiselnosti zaščite in motivaciji ljudi za cepljenje po sezoni brez gripe ter o pomenu cepljenja pri rizičnih skupinah. Sodelovali so specialist javnega zdravja Zoran Simonović, infektologinja Daša Stupica, specialist interne medicine Gregor Veninšek, ginekolog in porodničar Miha Lučovnik ter pediater Denis Baš.

Lani v laboratorijih niso zabeležili niti enega primera gripe. Če je lani gripa potuhnila, pa pričakujejo, da bo letos spet zaokrožila. V povprečju okoli 5 do 10 odstotkov populacije zboli za gripo, med otroci do petega leta, je delež še višji.

Simonović je dejal, da je težko pred sezono napovedovati, kakšno bo sezona gripe, kako hitro se bo širila itn., ker gre za vsakoletno uganko. Lani smo prvič doživeli prvi popolni izostanek gripe. Zakaj? » Verjetno je to posledica omejevalnih ukrepov širjenje okužbe s covidom, zaprtje šol in vrtcev. Pri virusu gripe so največji prinašalci ravno otroci. K zmanjšanju širjenja gripe so pripomogle še nošenje mask, razkuževanje rok in površin in izostanek potovanj,« je povedal Simonović z Nijz.

Ker letos ne pričakujemo omejevanja socialnega življenja, strokovnjaki predvidevajo, da gripa bo, saj se virus gripe že širi v naši okolici, nenazadnje so na Hrvaškem že potrdili več kot 100 primerov.

Cepljenje proti gripi za nosečnice

Cepljenje proti gripi priporočajo predvsem starejšim nad 65 let in rizičnim skupinam, med katerimi so tudi nosečnice.

Zakaj je zaščita proti gripi tako zelo pomembna za nosečnice? »Gripa je je bolezen, ki v nosečnosti zaradi fizioloških sprememb poteka bistveno huje kot pri nenosečih zdravih ženskah. Hudi zapleti po gripi so v 3-18 odstotkov več kor pri nenosečnicah« je dejal Lučovnik. Če se nosečnica cepi, zavaruje plod na dva načina - zavaruje sebe in da ne pride do dihalne odpovedi, s čimer bi bil plod ogrožen, hkrati pa se po cepljenju naredijo protitelesa čez posteljico, s čimer zavarujejo otroka tudi po porodu do približno pol leta starosti otroka, pojasnjuje ginekolog.

Kdaj naj se nosečnica cepi? »Cepijo se lahko vse nosečnice, ne glede na višino nosečnosti. Tudi v prvem trimesečju nosečnosti je cepljenje varno in ne povzroča splavov ali razvojnih nepravilnosti ploda,« pojasnjuje Lučovnik.

Nosečnicam svetujejo, da se cepijo proti trem boleznim - covidu-19, gripi in oslovskemu kašlju.

Sočasno cepljenje proti gripi in covidu?

Kontraindikacije ni, pravijo strokovnjaki in pravijo, da je možno istočasno cepljenje proti obema boleznima celo na isti dan, saj razmik med njima ni pomemben. Ker telo po cepljenju potrebuje 10 do 14 dni, da razvija zaščito, Veninšek predlaga, da naj ne zamikajo cepljenja in se zanj odločijo, takoj ko bo to mogoče.