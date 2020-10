Pozor, eden izmed odlokov podaljšan za več kot teden dni

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid 19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2



Vlada je na dopisni seji po včerajšnjem sestanku nekaterih ministrov s posvetovalno skupino sklenila, da podaljša veljavnost odlokov o ukrepih in omejitvah za preprečitev širjenja covida 19.Premierje tvitnil, da se ukrepi podaljšujejo za en teden , ministrica za izobraževanje, znanost in športpa je na tiskovni konferenci pojasnjevala, kaj podaljševanje ukrepov pomeni za vrtčevske otroke, osnovnošolce, dijake in študente . Enega izmed ukrepov pa je vlada podaljšala za 14 dni.Preberite tudi:Zaje vlada podaljšala uporabo ukrepov in omejitev, ki so določeni v naslednjih odlokih:Preberite tudi:Zapa je podaljšala uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2. Ta se nanaša na uporabo maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih oziroma tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti razdalje najmanj dva metra, ter obvezno razkuževanje rok.