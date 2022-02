Pozor, del primorske avtoceste popolnoma zaprt

Ponekod po Sloveniji piha močnejši veter. Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem do večera dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro. Veter težave povzroča tudi v prometu. Primorska avtocesta je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaradi močnega vetra zaprta že od 9. ure zjutraj.

Kot navajajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je bila največja hitrost burje v zadnji uri izmerjena v Podnanosu, in sicer 95 kilometrov na uro.

Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti.

Na vipavski hitri cesti je med priključkom Selo in razcepom Nanos prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava pa velja omejitev prve stopnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Popoldne bo v južni, osrednji in vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, lahko se bodo pojavljale rahle padavine, drugod bo več sonca. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V noči na torek bodo na vzhodu in jugu mogoče rahle padavine. V torek bo delno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo na vzhodu. Veter bo čez dan slabel. V sredo kaže na delno jasno vreme, čez dan bo nekoliko topleje.