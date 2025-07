Pozor! Danes je zadnji dan, da državi vrnete denar

Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2024 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti nekaj manj kot 52,4 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam.

Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je konec maja v drugem svežnju odposlala 627.746 informativnih izračunov dohodnine za lani. Od teh jih je bilo 17,7 odstotka z doplačili, 58,9 odstotka pa z vračili.

Tisti zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, so preplačane zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes, če morajo dohodnino doplačati, pa se jim rok prav tako izteka danes. Povprečni znesek doplačila znaša 470 evrov.

Lahko v več obrokih

Zavezanci lahko odmerjeni davek poravnajo v več obrokih. Najbolj enostavno je to storiti na tri obroke, pri čemer pa ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca ter njegovih družinskih članov.

Ob tem so na Fursu spomnili, da zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, zneska ni treba poravnati. Ugovor namreč zadrži izvršitev.

Že konec marca je finančna uprava v prvem svežnju odpremila na pošto 939.467 informativnih izračunov. Skupaj jih je tako letos pripravila za 1.567.213 zavezancev. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do četrtka.