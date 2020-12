Pozor, da vas ne oglobijo: sprememba glede zaščite pred virusom

Vlada danes z direktorji bolnišnic in gospodarstveniki

Vlada se bo danes na Brdu pri Kranju na dveh ločenih delovnih posvetih sestala z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov ter predstavniki gospodarstva. Srečanji naj bi pripomogli k oblikovanju pristopa, ki ga namerava vlada ubrati pri nadaljnjem obvladovanju epidemije, spregovorili pa naj bi tudi o investicijah kot delu načrta za okrevanje.



S predstavniki zdravstvenih zavodov bo vlada ugotavljala, kakšne so še zmogljivosti bolnišnic in koliko še lahko zdržijo v prihodnjih dneh in tednih. S predstavniki gospodarstva bodo glede na razmere skušali proučiti možnosti za morebitne spremembe v posameznih segmentih, gotovo pa se ne bodo mogli izogniti niti ukrepom, predvidenim v osnutku sedmega protikoronskega zakona. Znano je, da si malo gospodarstvo želi odpiranja dejavnosti, večja podjetja pa nasprotujejo morebitni popolni ustavitvi nenujnih dejavnosti.



Premier Janez Janša je sicer v petek ob robu srečanja voditeljev članic EU v Bruslju poudaril, da Slovenija industrije ne bo ustavljala. Izpostavil je tudi, da se bodo držali sprejetega petstopenjskega načrta sproščanja ukrepov, pri čemer je edina niša za manevrski prostor možnost sproščanja v posameznih statističnih regijah.



STA

Danes so v veljavo stopili odloki, s katerimi je vlada podaljšala vse ključne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa.Še naprej veljajo omejitve pri zbiranju in gibanju ter prodaji blaga in storitev, vlada je podaljšala tudi pouk na daljavo. Novost je, da za zaščito nosno-ustnega predela ne zadostujeta več zgolj ruta ali šal, ampak le zaščitna maska, lahko tudi takšna iz blaga.V sredo je bil sprejet tudi odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije, ki začne veljati danes. Ukrepi pri prehajanju meje se ne spreminjajo, nekatere spremembe pa so na zelenem in rdečem epidemiološkem seznamu držav.Na zeleni seznam so dodane nekatere administrativne enote držav članic EU oziroma schengenskega območja: Danska: pokrajini Ferski otoki in Grenlandija; Finska: administrativna enota Aland in Norveška: administrativna enota Trøndelag. Medtem pa pri tretjih državah ni sprememb na zelenem seznamu.Na rdeči seznam je dodana Nemčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Estonija pa postaneta rdeči v celoti. Irska in Islandija nista več na rdečem seznamu, kar pomeni, da sta oranžni (vstop brez omejitev in karantene). Na rdečem seznamu tretjih držav ni sprememb.