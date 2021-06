Pozor, da ne boste slabe volje: preverite, kje bodo poleti dela na cestah

​​Severna ljubljanska obvoznica​



​Obnova priključkov Letališka in Leskovškova

Dela v 2021, ki lahko vplivajo na pretočnost prometa. FOTO: Dars

V teku je obnova vozišča na območju nasipa Vogršček (odsek Selo–Vogrsko), zaključek je predviden do konca julija.

Poteka sanacija viaduktov Kresnica na odseku Šentilj–Pesnica, zaključek del je predviden do konca julija.

Sredi julija načrtujejo preplastitev vozišča na odseku Gabrk–Fernetiči, pogodbeni rok za izvedbo del je 70 dni.

Sredi julija načrtujejo preplastitev vozišča na odseku Drnovo–Brežice–Obrežje, pogodbeni rok za izvedbo del je 120 dni.

Sredi julija je predvidena obnova cestišča in objektov na odseku Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja Vas–Murska Sobota, pogodbeni rok za izvedbo del 120 dni.

Predvidena je vzpostavitev nadzorne točke Hrušica, začetek del je predviden za avgust, je pa odvisen od pravnomočno zaključenega javnega naročila.

Potekala bo tudi menjava dilatacij na objektih viadukta Bivje (zaključek del na enem objektu je predviden v prvi polovici julija) in na viaduktu Žepina (zaključek del je predviden avgusta).

Jeseni je predvidena še preplastitev vozišča na odseku Kozina–Črni Kal–Sermin.

Slovenci smo že vajeni, da poletno vročino od pot proti morju zaznamujejo tudi dela na cestah, ki še podaljšujejo pot proti dopustniškim destinacijam in »kravžljajo« živce voznikom. Tudi letos že potekajo in še bodo številna dela.V Ljubljani še vedno potekajo dela na Tržaški cesti, ​​v petek po 20. uri bo zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica med razcepom Zadobrova in priključkom Zaloška cesta zaradi postavitve nadvoza.​ Avtocesta bo spet odprta v soboto predvidoma ob 5. uri.Obnova severne ljubljanske obvoznice na odseku Šmartinska-Tomačevo naj bi se zaključila sredi avgusta. Dela po zagotovilih Darsa potekajo v času, ko je prometna obremenitev ljubljanske obvoznice v primerjavi s preostalim letom najnižja. Obnova bo vključevala zamenjavo zgornjega ustroja ceste, širitev vozišča ob zunanjem robu za vzpostavitev zapore, sanacijo in preplastitev vseh štirih krakov krožišča oziroma priključka Tomačevo, zamenjavo jeklene varnostne ograje, zamenjavo betonske varnostne ograje v ločilnem pasu med obema smernima voziščema hitre ceste, novo razsvetljavo, novo horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev odvodnjavanja ter ureditev bankin.V drugi fazi delovne zapore, predvidoma od 26. junija do 19. julija, je za ves promet zaprto smerno vozišče severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu (Primorski). Promet je urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro. V tretji faza delovne zapore (predvidoma od 20. julija do 12. avgusta) bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste proti Jaršam (Štajerski), promet bo potekal po že obnovljeni polovici hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro. V zadnji, četrti fazi delovne zapore (predvidoma od 13. do 17. avgusta) pa bo promet zopet potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta zaradi zapiranja začasnih križnih prehodov z ene polovice hitre ceste na drugo.Poleg rekonstrukcije priključka Letališka, ki naj bi bila končana do 15. julija (obvoz je voden po Leskoškovi (Nove Jarše) in Zaloški cesti (Ljubljana vzhod)), je na ljubljanskem območju v načrtu še rekonstrukcija priključka Leskoškova cesta, ki je predvidena za jesen 2021, so nam pojasnili na Darsu. Z ureditvijo obeh priključkov (Letališka in Leskoškova) bo Dars opravil vse naloge iz sporazuma, ki je bil sklenjen med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo za infrastrukturo, Darsom, ljubljansko mestno občino in BTC.V letošnjem poletju Dars načrtuje še naslednja dela: